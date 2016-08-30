Жуковский, Московская область, 30 августа, 2016, 11:06 — ИА Регнум. Наземный пассажирский транспорт Подмосковья полностью готов к первому рейсу из подмосковного аэропорта Жуковский 12 сентября. Добраться до аэропорта пассажиры смогут на автобусах от метро «Котельники» или на электричке Казанского направления с пересадкой на автобусы от железнодорожной платформы «Отдых». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства транспорта Московской области со ссылкой на главу ведомства Михаила Олейника.

moscow.zagranitsa.com Аэропорт Жуковский

Автобусный маршрут №441-Экспресс от автостанции «Котельники» до аэропорта в Жуковском проследуют без остановок от станции Котельники по Новорязанскому шоссе до аэропорта в Жуковском.

«Для удобства пассажиров автобусы отмечены надписью «Аэропорт» на борту. Новый маршрут реализован в рамках уже существующего маршрута №441 «Котельники — Жуковский (ул. Гудкова)», но не отменяет его. Привычный для жителей маршрут №441 останется без изменений — автобусы продолжат следовать по нему в обычном режиме со всемиостановками», — заявил, в свою очередь, генеральный директор ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» Александр Зайцев.

Стоимость проезда до аэропорта в Жуковском составит 79 рублей, а по карте «Стрелка» — 66 рублей. Пассажирам будут предоставляться все социальные льготы и скидки.

Добраться до аэропорта будет возможно и от железнодорожной платформы «Отдых» на специальных автобусах.

По словам директора по операционной деятельности ОАО «Центральная ППК» Владимира Козлова, частота курсирования автобусов будет зависеть от расписания авиарейсов «Жуковского».

«На первом этапе планируется движение автобусов за 3,5 часа до начала регистрации на рейс и с интервалом 30−60 минут. Прилетевшие пассажиры смогут воспользоваться услугой трансфера и доехать до станции «Отдых» в течение 2 часов после прилёта. Билеты на проезд автобусом и электропоездом можно будет приобрести в кассах и автоматах Казанского направления, в аэропорту также планируется установка билетных автоматов», — отметил Козлов.

Билет на этот автобус будет стоить 100 рублей, а цена билета на электричку, который будет продаваться вместе с автобусным, будет зависеть от маршрута.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, аэропорт «Жуковский» примет первый рейс 12 сентября. Первый рейс Минск — Аэропорт Жуковский выполнит перевозчик Республики Беларусь — авиакомпания «Белавиа».