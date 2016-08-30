Санкт-Петербург, 30 августа, 2016, 10:56 — ИА Регнум. Японская корпорация Sony Electronics начала производство карт памяти microSD и USB-устройств с памятью от 8 Гб до 64Гб на партнерском предприятии в Санкт-Петербурге. Это должно усилить позиции компании на рынке.

Sony

Как сообщает «Коммерсант», «производство карт памяти будет осуществляться партнером на заводе с высокотехнологичным оборудованием». Однако названия партнера и ожидаемых объемов производства в компании Sony не раскрывают.

Как пояснили изданию представители компании, уже в сентябре выпущенная в Санкт-Петербурге продукция появится в магазинах, причем, она будет продаваться не только в РФ, но и в других странах ЕАЭС — Казахстане, Белоруссии и Армении.

В Sony также отметили, что речь идет именно о производстве карт памяти и накопителей, а не о сборке, иначе компания не смогла бы назвать продукцию «сделанной в России».

«Участники рынка считают, что локализация производства Sony будет, скорее всего, неполной, но компания получит право использовать маркировку «Сделано в России», что может заинтересовать российских госзаказчиков», — пишет «Коммерсант».

В самой японской корпорации пояснили, что локализация в России нужна для усиления поддержки локальных партнеров и для того, чтобы сделать производство «более гибким с точки зрения контроля объемов и логистики».