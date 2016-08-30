Симферополь, 30 августа, 2016, 12:27 — ИА Регнум. За январь-июль 2016 года в Крыму зафиксирован рост по большинству отраслей экономики в сравнении с тем же периодом прошлого года, следует из материалов, опубликованных на сайте Крымстата.

pixabay.com Рост экономики

В частности, в январе—июле индекс промышленного производства (отношение производства в текущем году к производству в прошлом) составил 120,5%, в том числе на предприятиях по добыче полезных ископаемых — 138,0%, обрабатывающих производств — 100,0%, по производству и распределению электроэнергии, газа и воды — 154,3%.

В сельском хозяйстве региона также отмечается рост производства: так, за семь месяцев общие объемы сельхозпроизводства увеличились на 6,0% в сравнении с тем же периодом 2015 года.

Общий объем произведенного молока составил 141,8 тыс. тонн, что на 0,3% больше аналогичного периода прошлого года, а объем производства яиц вырос на 8,5% — до 327,1 млн. штук.

По состоянию на конец июля 2016 года, поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств насчитывало 115,9 тыс. голов (103,3% относительно конца июля прошлого года), в том числе 61,3 тыс. коров (105,1%).

Численность свиней возросла на 2,8%, составив 156,5 тыс. голов, овец и коз — на 3,2% до 225,5 тыс. голов. Общее поголовье птицы всех видов в настоящий момент достигло 9366,1 тыс. голов по сравнению с концом июля 2015 г., увеличившись на 7,6%.

Помимо этого Крымстат зафиксировал за первое полугодие 2016 года рост «товарооборота на взаимовыгодных условиях с регионами Российской Федерации», однако пресс-служба ведомства не приводит конкретные показатели.

В материале указывается, что ввоз основных продуктов питания на полуостров с начала года осуществлялся из 28 регионов России, вывоз — в 17 регионов. При этом наибольший объем ввоза продовольственных товаров в Республику Крым осуществили Воронежская, Белгородская и Орловская области, Москва, а также Ростовская область и Краснодарский край.

В основном в Крым завозят мясо и мясо птицы (5,612 тыс. т — за семь месяцев), молоко (3,821 тыс. т), колбасные изделия (2,867 тыс. т), кисломолочные питьевые продукты (2,5 тыс. т) и зерно (2 тыс. т).