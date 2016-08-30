Нью-Йорк, США, 30 августа, 2016, 10:46 — ИА Регнум. В ходе стартового матча Открытого чемпионата США по теннису первая ракетка мира Новак Джокович одержал победу над польским противником Ежи Яновичем и прошел во второй круг турнира, передает 30 августа Матч ТВ.

usopen.org Новак Джокович

В Нью-Йорке сербский теннисист переиграл Яновича со счетом 6:3, 5:7, 6:2, 6:1. Теперь Джоковичу предстоит встреча с чехом Иржи Веселы.

Другой матч завершился победой канадца Милоша Раонича над немецким теннисистом Дастином Брауном, счет встречи составил 7:5, 6:3, 6:4. Француз Жо-Вильфрид Цонга оказался сильнее Гуидо Андреоцци из Аргентины, матч завершился счетом 6:3, 6:4, 6:4.