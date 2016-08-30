Москва, 30 августа, 2016, 10:33 — ИА Регнум. Рубль вновь демонстрирует падение на фоне снижения цен на нефть, курс доллара составляет 64,83 руб. согласно данным Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль. Доллар

На открытии торгов 30 августа доллар подорожал. К 10:00 по московскому времени его курс вырос на 8 коп. и достиг 64,83 руб. Евро подешевел на 1 коп. и продается за 72,45 руб.

Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent упала на 0,08% и составила $49,41 за баррель.