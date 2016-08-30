Пекин, 30 августа, 2016, 10:24 — ИА Регнум. Согласно данным последнего опроса, проведенного Китайским центром международных коммуникаций, авторитетной британской маркетинговой компанией Millward Brown и американским исследовательским агентством Lightspeed GMI, Китай занял второе место в списке самых влиятельных стран мира.

Mr.XY Шанхайский всемирный финансовый центр

В опросе приняли участие 9,5 тысячи респондентов из 19 стран — участниц G20. Согласно результатам США занимает первое место, Китай и Россия второе и третье соответственно, Великобритания и Германия четвертое и пятое места, пишет «Наньцзао жибао».

Исследование также показало, что у зарубежных респондентов улучшились знания о Китае по сравнению с 2014 г. Наибольший интерес к общественной, экономической и политической жизни КНР проявляют молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет.

Авторы доклада уделили отдельное внимание «узнаваемости» китайских корпораций. Зарубежные респонденты хорошо отзываются о таких китайских брендах, как Lenovo, Huawei, Alibaba, ZTE и Haier.