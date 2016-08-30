Бангкок, 30 августа, 2016, 10:24 — ИА Регнум. Компания Goodyear Thailand Pcl вложит 162 млн долларов в строительство нового завода по производству авиационных шин в Таиланде, сообщает 30 августа Reuters.

ИА REGNUM Инвестиции

Компания Goodyear Thailand Pcl планирует расширить свое производство для удовлетворения растущего спроса на авиационные шины в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Высоким спросом пользуются шины радиального типа, т.к. коммерческие авиакомпании, в настоящий момент, переоснащают свой авиапарк радиальными шинами вместо диагональных», — заявил управляющий директор компании Финбарр О'Коннор.

По оценкам специалистов, через 20 лет общее количество всех пассажирских самолетов увеличится вдвое. Компания Goodyear Thailand Pcl, в которой работает более 1000 человек в Таиланде, планирует нанять еще 100 рабочих после того, как строительство нового завода будет завершено.