Ростов-на-Дону, 30 августа, 2016, 10:17 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону под куполом цирка объединятся два искусства — цирк и кино. Уже предстоящей осенью зрители смогут увидеть не только представления артистов на манеже, но и киноленты отечественного производства для детей. Об этом на своей страничке в социальной сети Facebook написал директор Ростовского госцирка Дмитрий Резниченко, передает корреспондент ИА REGNUM 30 августа.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Слон в цирке

Этот вопрос обсудили на совещании в Минкульте РФ накануне. Согласно проекту, под куполом будет смонтирован большой экран размером 15 на 9 метров, оснастят здание современным звуковым и кинооборудованием. Реализовывать задумку будут за счет федерального бюджета.

«Цирк, безусловно, останется цирком. Со всеми представлениями, репетициями. Есть некоторые сложности, с эксплуатацией этого оборудования в нашем, маленьком цирке. Выходим из положения, адаптируемся», — написал руководитель ростовского цирка.

По словам Дмитрия Резниченко, оборудование обновят, а, значит, не нужно будет впредь арендовать акустические системы, усилители мощности, микшерные пульты и многое другое.

«Все не так страшно! По сути, у цирка появляется дополнительное оборудование — звук, проектор и съемный собираемый экран большого размера. Рассчитываем все это использовать во благо», — отметил Резниченко.

Возможно, уже долгое время нуждающееся в реставрации и капремонте здание цирка в донской столице закроют на ремонт. Но произойдет это не раньше Нового года.

Отметим, что здание Ростовского цирка появилось в 1957 году. По мнению специалистов, оно не уступало прославленному Берлинскому стационару — лучшему европейскому цирку того времени. Позже здание вошло в реестр памятников архитектуры.