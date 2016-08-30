Москва, 30 августа, 2016, 10:06 — ИА Регнум. Российские туроператоры начали формирование чартерных полетных программ в Турцию. В основном планируются рейсы в Анталью. Первые чартеры отправятся на турецкие курорты уже 2−3 сентября, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт

Вылеты будут осуществляться разных городов России. В частности, со 2 сентября открываются рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Казани. 3 сентября будет дан старт чартерным программам в Ростове-на-Дону.

Первый вылет из Самары запланирован на 6 сентября. С 7 сентября запускаются чартеры из Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга, затем на очереди Пермь и Омск.

В АТОР отметили, что в начале октября в полетной программе будет порядка 15 российских городов вылета.

Читайте также: «Чартеры в Турцию запустят, но ажиотажа уже не будет»

Как сообщало ИА REGNUM, 28 августа премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене запрета на чартерные авиаперевозки в Турцию. При этом соответствующим перевозчикам предписывается принять дополнительные меры обеспечения авиационной безопасности. По мнению экспертов, Турция быстро вернет себе лидирующие позиции среди российских туристов, но не в ближайшее время.

Читайте также: «Вскоре мы увидим изменения в направлении турпотоков»