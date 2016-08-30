Тбилиси, 30 августа, 2016, 10:02 — ИА Регнум. Массовое отравление продуктами питания произошло в Марнеульском муниципалитете Грузии. После сельской свадьбы в больницы попали 150 человек, сообщает 30 августа «Грузия Online».

Никола Пиросмани. За столом. 1915

Инцидент произошел в селе Садахло, где в одном из ресторанов праздновали свадьбу. 150 человек, включая 28 детей, обратились к медикам с жалобами на головокружение и рвоту.

В настоящее время в медучреждения остаются 40 человек, их стостояние оценивается как стабильное. Правоохранительные органы приступили к расследованию обстоятельств случившегося.