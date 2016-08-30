Красногорск, 30 августа, 2016, 10:30 — ИА Регнум. На подключение семи муниципальных образований Московской области к Восточной системе водоснабжения (ВСВ), призванной обеспечить населенные пункты чистой водой, планируется потратить около 1 миллиарда рублей. В 2016 году в эксплуатацию введут 33 водозаборных узла и станции водоподготовки. Об этом сообщается на официальном сайте министерства ЖКХ Подмосковья.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

По словам министра ЖКХ области Евгения Хромушина, ВСВ, спроектированная еще во времена СССР и впоследствии забытая, будет обеспечивать подачу чистой воды восточным территориям Подмосковья.

«Сейчас мы впервые за 30 лет публично озвучили, что начали реализацию этого проекта. Жители таких муниципальных образований как: Орехово-Зуево, Электросталь, Лосино-Петровский, Старая Купавна, Балашиха и других в самое ближайшее время будут подключены к источнику чистой питьевой воды. Надежность системы, ее бесперебойная работа и мощность обеспечены собственными запасами системы и рассчитаны различными компьютерными моделями. На первом этапе к ВСВ будут подключены Орехово-Зуево, Электросталь, Электроугли, Вишняки, Старая Купава, Обухово и Ногинск. В сумме мероприятия по их подключению составят более 1 миллиарда рублей», — пояснил Хромушин.

Модернизация ВСВ рассчитана на период до 2022 года. Число скважин, как и подача воды, увеличится в несколько раз. Стоимость всего проекта составляет 4,7 млрд рублей и достичь его окупаемости планируется в течение 10 лет.

Отметим, на сегодняшний день Восточная система водоснабжения обеспечивает чистой питьевой водой более 400 тысяч жителей Подмосковья. В системе в сутки добывается около 69,9 тыс. кубометров чистой питьевой воды из подземных источников на границе Московской и Владимирской областей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году жители Московской области обеспечены чистой питьевой водой лишь на 85,6%. Муниципалитетами-лидерами анти-рейтинга по проведению программы «Чистая вода» стали четыре города: Звенигород, Рошаль, Мытищи, Электросталь.