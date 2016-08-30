Новосибирск, 30 августа, 2016, 10:14 — ИА Регнум. В некоторых маршрутных такси Новосибирска появились объявления о новых тарифах на проезд, которые начнут действовать уже с 1 сентября. Сообщения были замечены в маршрутках № 364 и 365, которые следуют из Краснообска до Речного Вокзала и обратно. Людей проинформировали, что вместо 25 рублей в скором времени придется платить 30 рублей, сообщают «Вести. Новосибирск». Позже объявления из маршруток убрали.

Дарья Антонова ИА REGNUM Маршрутка

Перевозчик, отвечающий за маршруты № 364 и 365, Эдуард Остапенко подтвердил, что объявления о повышении тарифа были. «Нас выставили абсолютно безответственными, алчными, что хотим людей обобрать, что мы коммерсанты. Если все прочитать, посмотреть, то выходит, что мы ненавидим людей. Хотя мы делаем все для людей, основной критерий в нашей работе — оказать качественную услугу. И услугой вроде бы все довольны. Но почему мы должны возить себе в убыток? Такого не бывает в экономике», — прокомментировал «НГС.Новосити» перевозчик ситуацию, добавив, что недополучает прибыль уже два года.

Остапенко не отрицает, что, что повышение тарифа все-таки будет, но не до 30 рублей, а до 28 рублей. Когда это произойдет точно, пока затрудняется сказать. По его словам, повышение должно пройти согласование с главами администраций и с тарифной комиссией. Он подчеркивает, что маршруты №354 и №365 уже получили свидетельство, согласно которому тарифы у перевозчика нерегулируемые.

При этом, судя по документам, размещенным на сайте департамента по тарифам Новосибирской области, решение о повышении тарифа в общественном транспорте не принималось. Более того, весной министр транспорта и дорожного хозяйства региона Сергей Титов утверждал, что повышения стоимости проезда в общественном транспорте региона в 2016 году не будет. Тогда же властями заявлялось, что скорее всего, тарифы вырастут на 1 рубль или на 2 рубля в начале следующего года.

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Правда, в июле текущего года руководитель департамента по тарифам Гарей Асмодьяров сообщил, что правительство рассматривает вопрос повышения стоимость проезда в общественном транспорте. Точных дат и цифр озвучено не было, но предварительно предполагалось, что проезд в электротранспорте будет стоить 23 рубля, в метро — 21 рубль. Сейчас билет в троллейбусах и трамваях в Новосибирске стоит 18 рублей, в метро — 20 рублей, в автобусах — 19 рублей, в маршрутных такси — 25 рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Редакция ИА REGNUM обратилась за комментарием о законности и необходимости повышения стоимости проезда на маршрутах №364 и №365 и другом виде общественного транспорта в региональный департамент по тарифам.

В июле 2015 года в силу вступил Федеральный закон №220 об организации регулярных перевозок пассажиров. Документ разграничил тарифы на регулируемые и нерегулируемые. Первые будут устанавливать власти, вторые относятся к коммерческим маршрутам и определять стоимость проезда на них будет сам перевозчик.

В июне 2016 года на сайте министерства транспорта Новосибирской области был опубликован приказ с реестром межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок из 132 пригородных маршрутов в списке только 52 будут ездить по регулируемым тарифам.

Последний раз стоимость проезда в общественном транспорте Новосибирска поднимали в феврале 2015 года.