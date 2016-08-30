Вашингтон, 30 августа, 2016, 14:22 — ИА Регнум. До октября американская компания EnVen Energy Corporation может купить у совместной британско-нидерландской нефтегазовой Royal Dutch Shell два месторождения Glider и Brutus на $425 млн. Об этом стало известно из сообщения на сайте компании, размещенном вечером в понедельник, 30 августа.

shell.us Нефтяные платформы Shell в Мексиканском заливе

Производство нефти на этих месторождениях достигает 25 тыс. баррелей в сутки. Из сообщения следует, что проект включается в себя, во-первых, саму морскую платформу. Во-вторых, систему подводной добычи черного золото. И, в-третьих, отводящие нефтяные и газовые трубопроводы.

Напомним, что англо-голландская компания Royal Dutch Shell, созданная в 1907 году посредством слияния двух компаний, занимается добычей и переработкой углеводородов более чем в 40 странах мира. Это предприятие является по крайней мере четвертым в мире по величине активов. В феврале текущего года Royal Dutch Shell купило британскую BG Group plc. за $70 млрд. Теперь рыночная стоимость объединенной компании достигнет почти $300 млрд. Как тогда сообщалось, это слияние может оказаться важным для компании во время значительного падения цен на нефть.

В начале июля Shell заявляла, что сократит свой штат на 2200 человек в 2016 году. В итоге в конце месяца впервые за десять лет сотрудники Royal Dutch Shell на семи платформах в Северном море около побережья Соединенного Королевства провели 24-часовую забастовку против сокращения заработных план, а также против ужесточения рабочего графика. Так, в мероприятии приняли участие около 400 сотрудников, в результате чего работа платформ была приостановлена на сутки. Аналогичные акции также проходили у офиса Shell в Лондоне. Причем, как заявляли, профсоюзы Unite и RMT, эта забастовка — первая в числе следующих трехчасовых остановок работы на платформах нефтегазовых месторождений Brent и Central. Планировалось, что забастовка серьезно нарушит функционирование платформ. Однако, по мнению экспертов, этот демарш серьезным образом не повлиял на показателях добычи нефти и газа.

Что касается месторождений Glider и Brutus в Мексиканском заливе, то они являются зрелыми месторождениями, и сейчас их бурение не ведется. Весной этого года с обоими месторождениями произошли неприятные инциденты. Сначала Shell закрыла все нефтегазовые скважины на своей платформе Brutus из-за утечки нефти, объем разлива которой оценили в 2,1 тыс. баррелей.

Также в середине мая Royal Dutch Shell обнаружила источник утечки нефти на месторождении Glider. Выяснилось, что нефть вытекала на одном из отрезков трубопровода, которой вел к платформе. В результате утечки образовалась нефтяная пленка на поверхности залива. Компания вместе с Береговой охраной США провели работу по ликвидации последствий утечки, участок трубопровода изолировали и провели исследование остальной части трубопровода.