Москва, 30 августа, 2016, 09:52 — ИА Регнум. 55-летний предприниматель Арам Петросян, задержанный по обвинению в захвате заложников в здании банка в центре Москвы, прекратил сухую голодовку. Об этом, как передает газета «Коммерсантъ», сообщил адвокат Станислав Мальцев, представляющий интересы обвиняемого.

Дарья Антонова ИА REGNUM Захват Ситибанка

«Сразу после судебного заседания в Пресненском суде моему подзащитному стало плохо, и ему вызвали скорую помощь», — говорит Мальцев.

Адвокат добавил, что по завершении осмотра медики сделали мужчине ряд инъекций и рекомендовали прекратить голодовку.

«Петросян согласился не рисковать своим здоровьем и прекратил голодовку», — отметил Мальцев.

При этом адвокат подчеркнул, что арестованный надеется на удовлетворение Мосгорсудом апелляционной жалобы о смягчении ему меры пресечения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 августа в отделение Ситибанка на Большой Никитской улице в центре Москвы ворвался мужчина, на шее у которого висела коробка, обмотанная скотчем, из которой торчали провода. В заложниках у пожилого мужчины находились 4 человека. Тем же вечером злоумышленник отпустил всех заложников и сдался полиции. Им оказался предприниматель Арам Петросян.

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