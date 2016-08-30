Джакарта, 30 августа, 2016, 09:50 — ИА Регнум. Житель Индонезии по имени Мбах Гото утверждает, что родился 145 лет назад. В таком случае, долгожитель является самым старым человеком среди живущих на планете, сообщает Daily Mail.

stern.de Мбах Гото

Мбах Гото живет на острове Ява, в его паспорте значится дата рождения: 31 декабря 1870 года. За свою долгую жизнь мужчина похоронил четырех жен и всех детей, сейчас с ним живут его внуки, правнуки и праправнуки.

Паспорт Гото выдали местные власти, однако других документов, подтверждающих появление на свет в 1870 году, у индонезийца нет. Поэтому научное сообщество скептически относится к возрасту Гото, считая официальным долгожителем-рекордсменом жительницу Франции Жанну Кальман. Кальман родилась во французском Арле 21 февраля 1875 года и скончалась там же 4 февраля 1997 года в возрасте 122 лет.