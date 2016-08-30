Севастополь, 30 августа, 2016, 09:47 — ИА Регнум. Правительство Севастополя постановило заключить контракты с единым подрядчиком на ремонт семи дорог общего пользования, средства на которые были дополнительно выделены по распоряжению правительства РФ. Документ принят по итогам внеочередного заседания 29 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Константин Коровин. Севастополь вечером. 1915

Как заявил и.о.департамента городского хозяйства Андрей Демин, для участия в процедуре запроса на выполнение работ было подано около 30 заявок. По условиям контрактов, компании-подрядчики обязаны выплатить сумму обеспечения в размере 10%, авансовый платеж составляет 30% от цены контракта. Работы должны быть выполнены к 1 декабря.

Согласно документу, ремонт дороги «Ялта — Севастополь» выполнит ГУП «Севастопольский Автодор» (сумма контракта 98,4 млн рублей), «Танковое — Оборонное» — ООО «Дорожник, (сумма контракта 150,5 млн рублей), подрядчиком ремонта автодороги «Саки — Орловка» определена компания ООО Лэк Крымстрой, которая получит за работу 75,2 млн рублей. Дорогу «Орловка — Бахчисарай» отремонтирует ООО «Регионтруддорстрой» (г. Севастополь), сумма контракта 16,67 млн рублей, подъезд к поселку Кача — АО Севастопольское управление дорожного строительства — за 70,66 млн рублей.

ООО «Дорожно транспортная строительная компания» (Республики Крым) получила два контракта на общую сумму более 88 млн рублей: «Верхнесадовое — Фронтовое — Красный мак» (47,63 млн рублей) и «Любимовка — Фруктовое» (40,89 млн рублей).

Как сообщил и.о.заместитель губернатора Илья Пономарев, при выборе исполнителей на каждый лот поступили предложения от двух-трех альтернативных подрядчиков.

Напомним, врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников распорядился проверить сметы на ремонт дорог, предположив, что они завышены на 20%.

«Мы провели работу по снижению стоимости контрактов — за счет проведенной работы увеличена протяженность выполняемых ремонтов на шесть километров. Это максимум, что мы могли добиться, исходя из того рынка, который сложился», — сказал Пономарев.

Он подчеркнул, что дальнейшее уменьшение стоимости дорожных работ возможно за счет поиска более дешевых строительных компонентов, так называемых, инертных материалов. Но эта задача для «следующего ремонтного сезона».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство отменило свое постановление о заключении контракта с единственным поставщиком на сумму 314 млн рублей из-за нарушения антимонопольного законодательства, которое выявила ФАС.