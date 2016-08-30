Волгоград, 30 августа, 2016, 09:44 — ИА Регнум. В Волгограде активная реконструкция, которая сейчас ведется на проезжей части шоссе Авиаторов от аэропорта до въезда в областной центр, не вызвала у жителей поселка Гумрак радости, скорее массовое недовольство. Нарушения при выполнении здесь дорожных работ заставили горожан жителей домов, расположенных вдоль реконструируемой дороги, пожаловаться на неудобства, созданные дорожниками, в региональный Общероссийский народный фронт, передает корреспондент ИА REGNUM 30 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Дороги

Так, по словам местных жителей, вырытая траншея глубиной 4 метра ничем не огорожена, а на четной стороне улицы Ленина ров вырыт прямо под заборами частных владений, мостки для перехода через траншею жители вынуждены сооружать себе сами.

«Нет ни подходов к домам, ни подъездов для автомобилей, ни освещения. Через пару дней начнется школьная пора, дорога к школе проходит как раз через реконструируемую территорию, и дети пойдут по узкой тропинке между ямами», — рассказал местный житель Константин Володин.

onf.ru Реконструкция дороги в Гумраке (Волгоград)

Уже сейчас ассенизаторской машине не удалось подъехать к одному из домов, такая же участь может постигнуть и другой спецтранспорт, например, пожарную машину, прибывшую на вызов. Лишены нормального подхода к домам жители Гумрака уже фактически более месяца. По словам граждан, один человек уже получил травмы. Упав в траншею. На днях из-за недостатка освещения и отсутствия предупреждающих знаков и ограждения в нее упали сразу три легковых автомобиля, а автомобиль КамАЗ врезался в телефонный столб.

«Многочисленные возмущения людей в адрес комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области понятны, ведь именно этот орган не контролирует должным образом проводимые работы», — заявил представитель ОНФ в Волгоградской области Армен Оганесян, добавив, что работы компании не должны вестись в ущерб жителям, а ситуация в Гумраке сложилась в силу отсутствия правильной организации труда.

Упорядочивания процесса реконструкции шоссе Авиаторов в поселке Гумрак и предотвращения возможных негативных последствий и намерены потребовать «фронтовики» от областного комитета дорожного хозяйства.

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Напомним, реконструкция шоссе Авиаторов входит в программу подготовки волгоградского региона к матчам чемпионата мира по футболу 2018 года. Всего дорожникам предстоит модернизировать более десяти километров трассы. Общая стоимость объекта составляет 2,45 миллиарда рублей. Согласно контракту, полностью он должен быть сдан в эксплуатацию в декабре 2017 года. Кроме того, в поселке Аэропорт Дзержинского района ведется строительство нового объекта водоснабжения. В середине июня стартовали пуско-наладочные работы и тестирование на объектах водоподготовки в поселках Аэропорт и Гумрак. Работы по благоустройству на прилегающих к дороге участках продолжаются: приводятся в порядок тротуары, внутридворовые проезды, идет озеленение. Полностью они должны завершиться к 1 сентября.