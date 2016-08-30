Якутск, 30 августа, 2016, 09:48 — ИА Регнум. «Независимо от политических взглядов и партийной принадлежности» и «в интересах избирателей» кандидатов в Госдуму РФ от Якутии, которым удастся избраться, просят исключить республику из списка регионов, где будут раздаваться дальневосточные гектары. С таким наказом к претендентам на кресла в федеральном парламенте обратилось Региональное общественное движение по защите прав и законных интересов жителей Республики Саха (Якутия) «Сир» («Земля»), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Территория

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Помимо этого, общественники наказывают будущим законодателям инициировать принятие федерального закона о сохранении территорий, расположенных на вечной мерзлоте, отстаивать статус республики и не допустить её раздробления или объединения с другими регионами, а также добиваться получения достойной компенсации для жителей за использование полезных ископаемых.

В «СИР» напоминают кандидатам в депутаты, что раздача гектаров в Якутии несёт экологическую угрозу в связи с хрупкостью северной экосистемы и негативным влиянием освоения земель на сильнольдистую криолитозону — вечную мерзлоту на всей территории республики. Кроме того, общественники уверены, что бесплатная раздача больших участков негативно скажется на традиционном промысле, нарушит права якутян из-за информационного неравенства (жители 234 населённых пунктов региона не имеют техвозможности подать заявку на гектары). Внимание депутатов также обращают на техническую и кадровую неподготовленность к реализации закона о дальневосточном гектаре.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии жалуются: из-за неадекватной работы ФИС (федеральная информационная система) и ГАИС (геоаналитическая информационная система) жители республики не успевают подать уведомления о том, что владеют участками, и рискуют остаться без земли, когда закон о дальневосточном гектаре начнёт действовать в полную силу.

Напомним, якутяне активно выступают против раздачи гектаров в республике с осени прошлого года, когда стало известно о разработке соответствующего законопроекта. В республике нет необходимости увеличивать численность населения: демографическая проблема в регионе отсутствует. Кроме того, пригодных для использования земель там мало: в основном террритория Якутии — это горы, тундра и тайга.