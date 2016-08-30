Киров, 30 августа, 2016, 09:31 — ИА Регнум. В Кирове осужден местный житель Станислав Кривокорытов, воевавший в батальоне «Азов» на Украине.

cleper.ru Суд

Как сообщили ИА REGNUM в СК РФ, Кривокорытов отправился воевать, чтобы поправить свое материальное положение. В феврале 2015 года он прибыл на территорию Украины и в качестве наемника вступил в полк «Азов». В составе этого подразделения он принял участие в вооруженном конфликте на юго-восточной территории Украины.

В качестве наемника он находился в полку «Азов» вплоть до сентября 2015 года, участвовал в боевых действиях с силами народного ополчения Донецкой народной республики, получая при этом материальное вознаграждение.

За совершение указанных противоправных действий получил не менее 21 тыс. украинских гривен.

После этого Кривокорытов вернулся в Кировскую область, где был задержан. Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора. Судом молодой человек признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ («Наемничество»). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 6 месяцев с ограничением свободы на срок 1 год.

Батальон «Азов» сформирован из добровольцев в мае 2014 года и входит в состав Национальной гвардии Украины. Участники батальона открыто декларируют нацистские, расистские и антисемитские взгляды. Значительная часть бойцов батальона имеют татуировки с нацистской и скинхедской символикой: свастики, руны СС, гербы Третьего рейха.