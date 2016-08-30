Москва, 30 августа, 2016, 09:28 — ИА Регнум. Движение поездов на монорельсе приостановлено из-за работ по техническому обслуживанию контактной сети, сообщает пресс-служба подземки. Работы планируют завершить в течение часа.

Монорельсовая дорога

«Нет движения поездов в связи с необходимостью проведения технического обслуживания контактной сети. Работы планируется завершить в течение часа», — говорится в сообщении.

Для проезда вдоль станций монорельса пассажирам рекомендуют ехать трамваями маршрута №17, уточняют в пресс-службе метро.

Напомним, монорельсовая дорога в Москве открылась в Северо-Восточном округе 20 ноября 2004 года. Длина дороги составляет 4,5 км. Она начинается у метро «Тимирязевская», проходит по улице Фонвизина, пересекает линию Октябрьской железной дороги, идет по улице Академика Королева мимо Телецентра и выходит к главному, а затем к северному входу ВДНХ.