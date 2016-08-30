Пекин, 30 августа, 2016, 09:26 — ИА Регнум. Выпуск телешоу, посвященному жизни китайских знаменитей, вызвало широкий общественный резонанс в КНР. Видеоролик, в котором самый богатый гражданин КНР Ван Цзяньлинь рассказывает о том, как стать богатым, за несколько часов облетел весь китайский сегмент сети Интернет и стал «вирусным».

valutaworld.ru Юань

«Не следует быть излишне амбициозным. Для начала попробуйте поставить себе маленькую, цель — например, заработать 100 млн юаней ($15 млн)», — поделился Ван Цзяньлинь с телезрителями.

Пользователи китайских социальных сетей всего за 1 час просмотрели видеоролик с советами миллиардера более 2,4 млн раз. Количество записей с хэштэгом «маленькаяцель-100 млн» превысило отметку в 100 тыс., пишет «Наньцзао жибао».

Заявление основателя и главы совета директоров корпорации Dalian Wanda Group, чье состояние оценивается в $24,2 млрд, было сделано в ходе беседы с телеведущим, который попросил миллиардера дать совет о том, как быстрее разбогатеть.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 12 января стало известно о приобретении китайским холдингом Dalian Wanda Group, который принадлежит Ван Цзяньлиню, контрольного пакета акций американской кинокомпании Legendary Entertainment. Стоимость сделки составила $3,5 млрд.