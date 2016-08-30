Красногорск, 30 августа, 2016, 09:39 — ИА Регнум. К 29 августа аграрии Подмосковья намолотили более 260 тысяч тонн зерновых культур с 87 тысяч гектаров. Лидерами по сбору пшеницы стали Зарайский, Серебряно-Прудский и Луховицкий районы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

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Всего в Московской области предстоит убрать на зерно около 150 тысяч гектаров зерновых, зернобобовых сельскохозяйственных культур и кукурузы.

На сегодняшний день пшеницы было намолочено 195,3 тысячи тонн с площади 58,1 тысячи гектаров при средней урожайности 33,6 ц/га. Также намолочено 50,1 тысячи тонн ячменя с площади 19,9 тысячи гектаров при средней урожайности 25,2 ц/га. Горох убран с площади 1,2 тысячи гектаров. Средняя урожайность — 24,8 ц/га. Валовой сбор картофеля и овощей открытого грунта составляет 44,9 тысячи тонн.

«Продолжается озимый сев. Посеяно 4,5 тысячи гектаров озимых культур, из которых 4,3 тысячи гектаров — пшеница», — заключили в министерстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 августа с поста министра сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья ушел Дмитрий Степаненко. Чиновнику была предложена должность председателя правительства Ярославской области. На его место назначен врио Игорь Жаров.