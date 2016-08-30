Волгоград, 30 августа, 2016, 09:19 — ИА Регнум. В Волгоградской области на полях региона на сегодняшний день собрано 4 миллиона 152 тысячи тонн зерна. Как сообщили ИА REGNUM в областном комитете сельского хозяйства 30 августа, планку в 200 тысяч тонн зерна в ходе уборочной кампании преодолели шесть районов. Еще 12 собрали более 100 тысяч. В этом году абсолютное лидерство удерживают аграрии Октябрьского района: они намолотили более 321 тысячи тонн.

Винсент Ван Гог. Пшеничное поле со жнецом и восходом солнца. 1889

Для хранения зерна в регионе подготовлено 62 элеватора и хлебоприемных предприятия, которые смогут принять на хранение более 3,7 миллиона тонн зерна.

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План выполнен: В Волгоградской области намолочено 4 млн тонн зерна

Средняя урожайность в регионе выше прошлогодней — 24,8 центнера с гектара против 17,5 ц/га. По заключению специалистов пшеница нового урожая в Волгоградской области отличается хорошим качеством.

Одновременно с уборкой зерновых в Киквидзенском, Клетском, Чернышковском, Новоаннинском, Кумылженском, Котельниковском районах уже начали сеять озимую пшеницу и рожь.

В ведомстве отметили, что показатели по собранному урожаю пока не окончательные, скоро начнется уборка кукурузы и подсолнечника. Сейчас в хозяйствах также убирают поздние культуры — просо, гречиху, сорго, масличный лен и нут.

Как сообщало ИА REGNUM, в текущем году погода благоприятствовала аграриям региона. Первый миллион тонн зерна они намолотили в середине июля, а уже через месяц в закромах лежало 3,5 тонны зерновых. Прошлый год оказался не таким успешным из-за почвенной засухи.