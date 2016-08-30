Москва, 30 августа, 2016, 09:18 — ИА Регнум. Пара USD/RUB открыла неделю гэпом вверх, причем этому поспособствовало сразу несколько событий, отметила старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Во-первых, резкий спрос на доллар США в связи с ростом ожиданий повышения ставки после пятничного выступления главы ФРС. Скорее всего, этот фактор будет поддерживать интерес к доллару в течение ближайшей недели.

Во-вторых, сезон налоговых выплат прошел и теперь спрос на национальную валюту со стороны экспортеров значительно угас, что лишило рубль неплохой поддержки. И в течение ближайших трех недель российской валюте ожидать помощи от этого фактора не стоит.

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В-третьих, нефть немного просела, однако в рамках коррекции. И именно этот фактор может изменить диспозицию на рынке 30 августа. Дело в том, что слухи по поводу заморозки добычи никто не отменял, а после временной просадки интерес к Brent может возобновиться», — пояснила Афанасьева.

«Таким образом, при прочих равных, сегодня, 30 августа, у пары USD/RUB есть шанс уйти вниз в район 64,50», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 30 августа Центробанк РФ повысил курс доллара США и понизил курс евро. Так, курс доллара США к рублю по сравнению с предыдущим показателем подрос на 34,30 коп. и составил 65,08 руб. Курс евро к рублю снизился на 28,96 коп. — до 72,79 руб. Нефть марки Brent выросла до 49,56 доллара за баррель.