Токио, 30 августа, 2016, 09:18 — ИА Регнум. За минувшую неделю (с 22 по 28 августа) в Японии от аномальной жары попали в больницы около 3 тысяч человек. Об этом сообщают во вторник, 30 августа, Вести.Ru.

Ван Гог. Солнечный день

«Причиной госпитализации стала изнуряющая жара, которая установилась в стране еще в середине июня», — говорится в сообщении.

Уточняется, что от аномальной жары в стране скончались два человека, так как местные врачи не смогли вовремя обеспечить им медицинскую помощь.

В середине июня в Японии установилась жаркая погода. Несмотря на окончание сезона дождей, в Токио периодически бушуют грозы. В эти периоды жара сопровождается высокой влажностью воздуха.

Отметим, что за два последних летних месяца в Японии от перегрева были госпитализированы более 30 тысяч человек.