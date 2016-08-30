Михайловска, Алтайский край, 30 августа, 2016, 09:15 — ИА Регнум. На территории Мемориального комплекса воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, расположенного в селе Михайловка Усть — Калманского района Алтайского края, произвели капитальное строительство — построили большой храм со звонницей. Чтобы возвести его высокие белые стены и золоченые купола, потребовался всего год и вырубка берез, посаженных жителями Михайловки в память о погибших. Помимо самого людного места в селе, епархия получила также здание бывшего магазина — под склад. Об этом ИА REGNUM сообщил секретарь первичного партийного отделения КПРФ Александр Астанин.

КПРФ Так выгладит культурный «храм», расположенный в селе Михайловка Усть — Калманского района

По его словам, жители села неоднократно высказывали свое недоумение по поводу выбора места для храма, но дальше этого, вероятно, дело не пошло. «Нам сказали, мол «все согласовано», и люди поверили. А для строительства, между тем, помимо вырубки деревьев, демонтировали около 20 пролетов ограды Мемориального комплекса. И теперь храм находится всего в трех пролетах — за остатками железной ограды. Он почти достроен и нет никакой надежды исправить ситуацию», — подчеркнул коммунист.

КПРФ Храм, построенный на территории Мемориального комплекса воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в селе Михайловка Усть — Калманского района

Также он пояснил, что изначально жителям Михайловки объявляли, что храм будет возведен на месте магазина. Однако когда в село приехал священник, крест был установлен именно на территории Мемориального комплекса воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, открытого в 1975 году и находящегося, меду прочим, под охраной государства.

«Для меня историческую ценность представляет Мемориал — это память. Мой дед погиб под Ленинградом. Отец участник Великой Отечественной войны. А сколько у меня родственников — ветеранов!» — считает возмущенный происходящим депутат Михайловского сельсовета Сергей Алесин.

При этом, по словам местных жителей, совершенно не поддается логическому объяснению тот факт, что радея о духовном хлебе для сельчан (явно в ущерб исторической памяти, — прим. ИА REGNUM ), местные чиновники совершенно забыли о собственном храме культуры. Расположен он в аккурат напротив построенной церкви.

КПРФ Так выгладит изнутри культурный «храм», расположенный в селе Михайловка Усть — Калманского района

Об этой проблеме Александр Астанин знает лучше, чем кто-либо, так как сам когда-то работал директором этого Дома культуры. Как видно на фото, сделанных его сыном, здание это выглядит жутковато и совсем не тянет на сельский очаг культурной жизни. Между тем, именно в ДК проходят праздничные массовые мероприятия: собираясь в аварийном помещении, люди каждый раз рискуют получить травмы.

КПРФ Так выгладит культурный «храм», расположенный в селе Михайловка Усть — Калманского района

«Когда я там работал, то самолично занимался крышей. Но с тех пор рубероид там ни разу не меняли, и сливы сделать не удосужились. Поэтому второй этаж этого здания пришел в полную негодность: стены покрыты толстым слоем плесени, дождевая вода практически беспрепятственно разрушает помещение изнутри. А сгнившие полы усыпаны кусками лепнины с потолков», — отметил Александр Астанин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, попытки занять территорию существовавших многие годы памятников Великой Отечественной войне предпринимались и в других районах Алтайского края. Год назад в Алтайском селе Бобровка намеревались вырубить аллею, заложенную полвека назад, и построить на ее месте хоккейную коробку. И только благодаря неравнодушным людям живой памятник удалось сохранить.

Аналогичная ситуация в феврале 2016 года произошла в Тальманском районе: жители райцентра тоже были вынуждены воевать за честь и память своих земляков, не вернувшихся с фронта. Место, где расположена Аллея Победы с мемориальным комплексом, бережно оберегаемая многие годы, приглянулось Алтайской епархии, и на одной из встреч митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия и главы района Игоря Жаркова некая «заинтересованная общественность» «выразила активную положительную позицию о выделении земли для нового храма».

сайт РПЦ Так, по представлению епархии, должен был «встать» в Аллее победы храм в алтайском райцентре Тальменка

Причем, проект намеревались реализовать в нарушение законодательства об охране культурного наследия. Речь идет о статье 5 п. 1 Федерального закона от 25. 06. 2002 года, где говорится о том, что на территории памятников строительство капитальных объектов запрещено.

Причем, на встрече с общественностью представитель церкви говорил о том, что центр Тальменки предпочтителен тем, что позволит приходу получать большие доходы. Из чего местные коммунисты, например, сделали вывод, что доходность является определяющей при выборе места строительства храма, а вовсе не обеспечение условий общения с Богом.

Но если в Тальменке имена отдавших свои жизни за Родину, занесенные на Мемориал Славы, не остались на задворках церкви, то жителям села Михайловка придется, видимо, смириться.

Память 419 жителей села, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны будут чтить у стен внушительного храмового соседства.