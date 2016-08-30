Алтайские священники построили храм в парке Победы
Михайловска, Алтайский край, 30 августа, 2016, 09:15 — ИА Регнум. На территории Мемориального комплекса воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, расположенного в селе Михайловка Усть — Калманского района Алтайского края, произвели капитальное строительство — построили большой храм со звонницей. Чтобы возвести его высокие белые стены и золоченые купола, потребовался всего год и вырубка берез, посаженных жителями Михайловки в память о погибших. Помимо самого людного места в селе, епархия получила также здание бывшего магазина — под склад. Об этом ИА REGNUM сообщил секретарь первичного партийного отделения КПРФ Александр Астанин.
По его словам, жители села неоднократно высказывали свое недоумение по поводу выбора места для храма, но дальше этого, вероятно, дело не пошло. «Нам сказали, мол «все согласовано», и люди поверили. А для строительства, между тем, помимо вырубки деревьев, демонтировали около 20 пролетов ограды Мемориального комплекса. И теперь храм находится всего в трех пролетах — за остатками железной ограды. Он почти достроен и нет никакой надежды исправить ситуацию», — подчеркнул коммунист.
Также он пояснил, что изначально жителям Михайловки объявляли, что храм будет возведен на месте магазина. Однако когда в село приехал священник, крест был установлен именно на территории Мемориального комплекса воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, открытого в 1975 году и находящегося, меду прочим, под охраной государства.
«Для меня историческую ценность представляет Мемориал — это память. Мой дед погиб под Ленинградом. Отец участник Великой Отечественной войны. А сколько у меня родственников — ветеранов!» — считает возмущенный происходящим депутат Михайловского сельсовета Сергей Алесин.
При этом, по словам местных жителей, совершенно не поддается логическому объяснению тот факт, что радея о духовном хлебе для сельчан (явно в ущерб исторической памяти, — прим. ИА REGNUM ), местные чиновники совершенно забыли о собственном храме культуры. Расположен он в аккурат напротив построенной церкви.
Об этой проблеме Александр Астанин знает лучше, чем кто-либо, так как сам когда-то работал директором этого Дома культуры. Как видно на фото, сделанных его сыном, здание это выглядит жутковато и совсем не тянет на сельский очаг культурной жизни. Между тем, именно в ДК проходят праздничные массовые мероприятия: собираясь в аварийном помещении, люди каждый раз рискуют получить травмы.
«Когда я там работал, то самолично занимался крышей. Но с тех пор рубероид там ни разу не меняли, и сливы сделать не удосужились. Поэтому второй этаж этого здания пришел в полную негодность: стены покрыты толстым слоем плесени, дождевая вода практически беспрепятственно разрушает помещение изнутри. А сгнившие полы усыпаны кусками лепнины с потолков», — отметил Александр Астанин.
Как уже сообщало ИА REGNUM, попытки занять территорию существовавших многие годы памятников Великой Отечественной войне предпринимались и в других районах Алтайского края. Год назад в Алтайском селе Бобровка намеревались вырубить аллею, заложенную полвека назад, и построить на ее месте хоккейную коробку. И только благодаря неравнодушным людям живой памятник удалось сохранить.
Аналогичная ситуация в феврале 2016 года произошла в Тальманском районе: жители райцентра тоже были вынуждены воевать за честь и память своих земляков, не вернувшихся с фронта. Место, где расположена Аллея Победы с мемориальным комплексом, бережно оберегаемая многие годы, приглянулось Алтайской епархии, и на одной из встреч митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия и главы района Игоря Жаркова некая «заинтересованная общественность» «выразила активную положительную позицию о выделении земли для нового храма».
Причем, проект намеревались реализовать в нарушение законодательства об охране культурного наследия. Речь идет о статье 5 п. 1 Федерального закона от 25. 06. 2002 года, где говорится о том, что на территории памятников строительство капитальных объектов запрещено.
Причем, на встрече с общественностью представитель церкви говорил о том, что центр Тальменки предпочтителен тем, что позволит приходу получать большие доходы. Из чего местные коммунисты, например, сделали вывод, что доходность является определяющей при выборе места строительства храма, а вовсе не обеспечение условий общения с Богом.
Но если в Тальменке имена отдавших свои жизни за Родину, занесенные на Мемориал Славы, не остались на задворках церкви, то жителям села Михайловка придется, видимо, смириться.
Память 419 жителей села, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны будут чтить у стен внушительного храмового соседства.