Магнитогорск, Челябинская область, 30 августа, 2016, 09:00 — ИА Регнум. В Челябинской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника отдела ГИБДД Магнитогорска. Обвиняемый предстанет перед судом за взяточничество, мошенничество и злоупотребление служебным положением, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

В ходе следствия выяснилось, что обвиняемый якобы покровительствовал водителям и сотрудникам маршрутных такси города Магнитогорска. Он приказывал своим подчиненным, инспекторам ГИБДД не проводить проверки технического состояния транспорта у некоторых маршрутчиков, не привлекать к административной ответственности водителей и должностных лиц перевозчиков, а также предупреждал о готовящихся рейдах в таксомоторные организации.

Следователями собраны доказательства получения обвиняемым 17 взяток разного объема денег. Общая сумма взяток превысила 800 тыс. рублей. Кроме этого, следствием собраны доказательства хищения денег с помощью обмана и злоупотребление доверием за гипотетическую помощь в сдаче экзамена на получение водительского удостоверения.

Уголовное дело, с собранным материалом с правонарушениями по статьям: п. «в» ч.5 ст. 290 (получение взятки), ч. 3 ст. 290, ч. 1 ст. 291.2 (дача взятки), ч. 3 ст. 159 (мошенничество), ч. 1 ст. 285 (злоупотребление служебным положением) УК РФ, направлено в Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 12 февраля бывшему заместителю начальника ГИБДД Магнитогорска Александру Абильеву было предъявлено официальное обвинение в получении взятки и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время обвиняемый продолжает находиться в СИЗО.