Дублин, 30 августа, 2016, 08:39 — ИА Регнум. Еврокомиссия (ЕК) в ближайшее время может потребовать от американской компании Apple возмещения невыплаченных налогов на сумму до $19 млрд. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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Источник утверждает, что представители ЕК провели оценку деятельности Apple в Ирландии, где и были обнаружены серьезные нарушения.

По предварительным данным, речь идет о незаконной поддержке, которую власти Ирландии якобы оказывали американской компании путем предоставления благоприятных условий на рынке в обмен на создание новых рабочих мест в стране.

Подробный отчет о проверке деятельности производителя смартфонов iPhone в Ирландии в ЕК пообещали обнародовать в ближайшие дни.