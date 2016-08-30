Москва, 30 августа, 2016, 08:39 — ИА Регнум. Российский рубль остается под давлением. По мнению аналитика ГК Forex Club Ирины Роговой, это происходит потому, что пик налоговых выплат, который обычно поддерживает российскую валюту, остался позади.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Геополитическая ситуация остается относительно напряженной. Цены на нефть снижаются, а доллар растет. Все эти факторы привели к движению пары USD/RUB в район уровня 65,03», — отметила Рогова.

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«Если сегодня, 30 августа, Brent продолжит демонстрировать негативную динамику, снижаться будет и рубль. Ближайшей целью выглядит отметка 65,50 рубля за доллар», — считает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 30 августа Центробанк РФ повысил курс доллара США и понизил курс евро. Так, курс доллара США к рублю по сравнению с предыдущим показателем подрос на 34,30 коп. и составил 65,08 руб. Курс евро к рублю снизился на 28,96 коп. — до 72,79 руб. Нефть марки Brent выросла до 49,56 доллара за баррель.