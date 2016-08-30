Машинист московского метро остановил поезд из-за котенка
Москва, 30 августа, 2016, 08:29 — ИА Регнум. В Москве машинист электропоезда остановил состав на Сокольнической линии метро, чтобы спасти котенка из-под колес, сообщает «Вечерняя Москва».
Дарья Антонова ИА REGNUM
Поезд московского метро
Инцидент произошел на станции метро «Университет». Машинист увидел котенка, который ходил по путевой канаве. Тогда сотрудник метро остановил поезд, вышел из кабины и спустился за животным на рельсы.
Отпустив котенка на платформе станции, машинист продолжил движение. Происшествие не повлияло на график движения электропоездов.