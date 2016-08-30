Москва, 30 августа, 2016, 08:29 — ИА Регнум. В Москве машинист электропоезда остановил состав на Сокольнической линии метро, чтобы спасти котенка из-под колес, сообщает «Вечерняя Москва».

Дарья Антонова ИА REGNUM Поезд московского метро

Инцидент произошел на станции метро «Университет». Машинист увидел котенка, который ходил по путевой канаве. Тогда сотрудник метро остановил поезд, вышел из кабины и спустился за животным на рельсы.

Отпустив котенка на платформе станции, машинист продолжил движение. Происшествие не повлияло на график движения электропоездов.