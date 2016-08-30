Москва, 30 августа, 2016, 08:25 — ИА Регнум. В III квартале 2016 года волатильность рубля останется на тех же уровнях, что и во II квартале. Согласно мнению Центробанка РФ, опубликованному в обозрении «Условия проведения денежно-кредитной политики», в апреле-июне 2016 года волатильность рубля понижалась на фоне уменьшения подвижности в нефтяных ценах. В третьем квартале рублевая волатильность может оставаться в пределах 19%, по оценкам регулятора. Собственно, все эти наблюдения можно было уместить в одной формулировке: рубль остается эластичным и сохраняет возможность амортизировать влияние внешней конъюнктуры. Это действительно так.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

На протяжении второго квартала 2016 года российская валюта укрепилась в отношении доллара США на 4,45%. За два месяца III квартала рубль прибавил 1,32%, но впереди еще сентябрь. Если в ближайший месяц сырьевой рынок не преподнесет никаких ярких сюрпризов, а баррель Brent останется вблизи текущих значение в диапазоне $47−51, третий квартал закончится для рубля победой примерно в имеющихся масштабах. В целом за неполных восемь месяцев рубль укрепился на 12% к USD.

Есть, впрочем, вероятность, что IV квартал сложится тревожным для российской валюты. На него приходится пик платежей российских компаний по внешним долгам, на него придется и интенсивная работа нового кабинета министров над приведением бюджетного дефицита в приличный вид. Все это в совокупности может поставить рубль в сложное положение и сократить его рост примерно в 2 раза.

По итогам III квартала американская валюта может остаться в пределах 64−66 руб., евро — в границах 71−73 руб. В целом же по итогам всего 2016 года доллар способен добраться до отметок 65−72 руб., и даже есть вероятность для временного прохода выше, как это уже было не раз в декабре. Однако у рынка и российских граждан есть иммунитет к подобным перепадам настроений, паники ожидать не стоит. Результаты американских президентских выборов будут касаться стоимости рубля посредственным образом, через поведение доллара и, соответственно, нефти.