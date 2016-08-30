Пхеньян, 30 августа, 2016, 08:22 — ИА Регнум. В Северной Корее публично казнили двух чиновников в начале августа 2016 года за невыполнение приказа лидера страны Ким Чен Ына, передает южнокорейская газета JoongAng Ilbo.