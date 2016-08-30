В КНДР казнили двух чиновников — СМИ

Пхеньян, 30 августа, 2016, 08:22 — ИА Регнум. В Северной Корее публично казнили двух чиновников в начале августа 2016 года за невыполнение приказа лидера страны Ким Чен Ына, передает южнокорейская газета JoongAng Ilbo.

Министерство объединения Южной Кореи, которое курирует вопросы межкорейского диалога, пока не прокомментировало сообщение газеты.

Сообщение о расстрелах северокорейских чиновников появилось вскоре после того, как заместитель посла Северной Кореи в Лондоне перешел на сторону Южной Кореи и вывез свою семью на территорию Республики Корея.