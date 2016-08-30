Москва, 30 августа, 2016, 08:16 — ИА Регнум. Торги на Московской бирже 29 августа завершились снижением по иностранным валютам. В начале торгов рубль подешевел вслед за снижением цен на нефть. После того как нефтяные котировки стабилизировались на уровне $49, рублёвые пары торговались в узких диапазонах девять часов. На фоне восстановления цен на Brent до $49,53 курс доллар/рубль снизился до 64,75 руб., евро/рубль — до 72,46 руб.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Дорожающий американский доллар после пятничного выступления главы ФРС США Дж. Йеллен вкупе с большими запасами сырой нефти и нефтепродуктов сдерживают рост нефтяных котировок и укрепление рубля. А поскольку Brent держится около $50 за баррель, рубль комфортно себя чувствует под уровнем 65 рублей. При этом рублёвая стоимость Brent составляет 3192 руб.

В Азии Brent торгуется в небольшом плюсе по $49,28. Пока цена находится выше $48,90, курс доллар/рубль останется торговаться в боковом тренде под уровнем 65 рублей.

У российской валюты в настоящий момент осталась поддержка от Минфина РФ. Ведомство каждую среду проводит аукционы по размещению ОФЗ. До тех пор пока мировые ЦБ держат ставки на минимальных уровнях и сохраняется спрос на российские облигации, рублю ничего не угрожает. Периодически рубль поддерживает ЦБ РФ, когда снижает рублёвую ликвидность через свои аукционы.

На сегодня, 30 августа, по паре доллар/рубль ожидается боковое движение на уровне 64,80 руб. Если ценам на нефть удастся на американской сессии восстановиться $49,95, то от курсу доллара ожидается снижение в район 64,50 руб.