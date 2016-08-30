Волгоград, 30 августа, 2016, 08:15 — ИА Регнум. В Волгоградской области на полигоне Прудбой проходят масштабные тактико-специальные учения с группировкой войск. Как уточнили в пресс-службе Южного военного округа, они проводятся в рамках внезапной проверки войск на юге России, стартовавшей 25 августа.

structure.mil.ru Переброска сил

Задачи в обороне, наступлении и при совершении рейдов в тылу условного противника предстоит отработать соединениями и воинским частям Западного и Центрального военных округов, переброшенным в Волгоградскую область на начальном этапе внезапной проверки.

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В ходе учения мотострелковые и танковые подразделения форсировали реку Дон. Свыше 100 единиц военной техники преодолели русло реки шириной более 500 м различными способами — десантным, паромным и мостовым. Инженерные войска обеспечили паромную и мостовую переправу войск, а подразделения РХБ защиты осуществили маскировку районов переправы постановкой дымовых завес.

Всего в учениях задействованы около четырех тысяч военнослужащих и почти тысяча единиц военной и специальной техники, в том числе танки, БТР и БМП, реактивные системы залпового огня «Град», тяжелые огнеметные системы «Солнцепек», самоходные артиллерийские орудия 2С34 «Хоста», 2С19 «Мста-С».

Напомним, подразделения мотострелковой и артиллерийской бригады Центрального военного округа, дислоцированные в Оренбургской области, по маршрутам переброски на юг России преодолели расстояние более 2,5 тыс. километров по железной дороге. Прибыв в пункты назначения, подразделения соединений совершили марши своим ходом на общевойсковые полигоны Южного военного округа для выполнения учебно-боевых задач.

Как сообщало ИА REGNUM, внезапная проверка боевой и мобилизационной готовности войск Южного, части сил и средств Западного и Центрального военных округов, Северного флота, главного командования Воздушно-космических сил, командования Воздушно-десантных войск была начата 25 августа в соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ. Она проходит в рамках подготовки к проведению стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2016». С 25 по 31 августа практические действия привлекаемых войск будут отрабатываться на общевойсковых полигонах, а также в акваториях Черного и Каспийского морей.