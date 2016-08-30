Вашингтон, 30 августа, 2016, 08:00 — ИА Регнум. Две публикации, касавшиеся здоровья кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон, удалены с сайта газеты The Huffington Post. Аккаунт их автора Дэвида Симена заблокирован, об этом журналист сообщил в своем Twitter.

linkis.com Хилари Клинтон

«Это что, Китай? Разве люди не защищены первой поправкой к конституции?» — возмущен автор материалов.

В августе Симен разместил на сайте издания две публикации, речь в которых шла о проблемах со здоровьем Хиллари Клинтон. Позже автор заметил, что статьи удалены с сайта «без объяснения причин», кроме того, доступ к его аккаунту закрыт.

Ранее избиратели отмечали, что состояние Клинтон вызывает беспокойство. Так, в августе пользователи соцсетей обратили внимание на снимки, свидетельствующие о том, что Клинтон не может без посторонней помощи подняться по ступенькам крыльца. Также были заметны приступы кашля, одолевавшие кандидата в президенты во время произнесения речей.