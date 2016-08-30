Вашингтон, 30 августа, 2016, 07:55 — ИА Регнум. Известный голливудский актер Джин Уайлдер, настоящее имя которого Джером Силберман, скончался в США. Об этом передает телерадиокомпания ВВС со ссылкой на племянника 83-летнего артиста.

Цитата из к/ф ««Вилли Вонка и шоколадная фабрика». реж Мел Стюарт. 1971. США Джин Уайлдер в роли Вилли Вонка

По словам родственника актера, трагедия произошла в воскресенье, 28 августа, в городе Стамфорд, штат Коннектикут. Причиной смерти Уайлдера стали осложнения, вызванные болезнью Альцгеймера, уточнил племянник.

Джером Силберман родился в 1933 году в США. В 1951 году молодой человек окончил Washington High School. В своей первой роли в кино Уайлдер играл похищенного сотрудника похоронного бюро в фильме «Бонни и Клайд» (1967 год). Затем он получил роль Лио Блума — нервного бухгалтера в комедии «Продюсеры» (1968 год).

В 1971 г. Уайлдер сыграл сделавшую его знаменитым роль Вилли Вонка в фильме «Вилли Вонка и шоколадная фабрика».

Отметим, что всего артист снялся более, чем в 3-х десятках картин, среди них — «Молодой Франкенштейн» и «Сверкающие седла».

В 1989 году врачи диагностировали у Уайлдера неходжкинские лимфомы — рак лимфатической системы.

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