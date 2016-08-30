Москва, 30 августа, 2016, 07:31 — ИА Регнум. Решение Международного параолимпийского комитета (МПК) о недопуске спортсменов из Российской Федерации распространяется не только на Игры-2016 в Рио-де-Жанейро, но и на зимние Игры в Пхёнчхане-2018. Об этом сообщается в письме Параолимпийского комитета России (ПКР) к «Центру спортивной подготовки сборных команд России» (ЦСП), опубликованном на сайте комитета.

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«Решение МПК, продублированное CAS (Спортивный арбитражный суд), о недопуске российских спортсменов-инвалидов на Параолимпийские игры 2016 г. в Рио-де-Жанейро распространяется на Параолимпийские зимние игры 2018 г. в Пхёнчхане (Южная Корея), — говорится в сообщении. — Считаем крайне важным по возможности быстрее отреагировать на обвинения в адрес ЦСП сборных команд России, что внесет ясность в провозглашённую причину приостановки членства ПКР в МПК и тем самым откроет возможность участия для наших спортсменов в предстоящих Параолимпийских играх».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Международный параолимпийский комитет (МПК) отстранил сборную России от участия в Параолимпийских играх 2016 года на основании аналитического доклада «независимой комиссии» Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. В докладе утверждалось, что на территории РФ якобы существует государственная система сокрытия допинговых нарушений.

23 августа Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне отклонил апелляцию ПКР относительно отстранения спортсменов РФ. Ещё до старта Игр в Рио в РФ намерены организовать соревнования для спортсменов, которые отстранены от участия в Параолимпиаде.

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