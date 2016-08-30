Барнаул, 30 августа, 2016, 06:31 — ИА Регнум. Барнаульские школы готовятся ко Дню знаний. В 2016 году за счет естественного прироста населения за парты сядут 8400 барнаульских первоклассников. Это на 1 тысячу больше, чем в прошлом году. Об этом сегодня, 30 августа, сообщает пресс-центр барнаульской мэрии.

Светлана Шаповалова День знаний в барнаульской школе

В некоторых учебных заведениях количество первых классов достигло рекордных показателей. К примеру, в лицее №121 сформированы аж 10 первых классов.

Для снижения дефицита в рамках краевой программы удалось организовать 2200 новых учебных мест. Достигнуть этого удалось путем реконструкции имеющихся школ.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за семь месяцев 2016 года в столице Алтайского края родилось около пяти тысяч детей. Естественный прирост населения составил 673 человека.