Пекин, 30 августа, 2016, 05:58 — ИА Регнум. В ходе очередной пресс-конференции в Пекине официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Хуа Чуньин выступила с заявлением, призывая все стороны, заинтересованные в разрешении кризиса на Корейском полуострове, проявить максимальную сдержанность и спокойствие.

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Заявление пресс-секретаря МИД КНР было сделано спустя несколько дней после заседания Совбеза ООН, в результате которого действия Пхеньяна единогласно осудили и призвали КНДР отказаться от новых запусков ракет. Действия Пхеньяна оценили как «грубые нарушения международных обязательств КНДР в соответствии с резолюциями Совбеза ООН», пишет «Сина синьвэнь».

Совет Безопасности ООН принял в отношении КНДР пять резолюций: 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) и 2270 (2016) — все они направлены на сдерживание ядерной и ракетной программы Пхеньяна.

«Пекин надеется, что все стороны смогут воздержаться от действий, которые могут быть неправильно поняты, что в свою очередь приведет к еще большему нарастанию напряженности в регионе. Сигнал, посылаемый СБ ООН, должен быть всеобъемлющим и сбалансированным», — заявила Хуа Чуньин.

Пресс-секретарь МИД КНР подчеркнула, что Китай готов последовательно решать проблему денуклеаризации Корейского полуострова. Пекин готов к диалогу с Пхеньяном, главной целью которого станет укрепление мира и стабильности в регионе.