Гонолулу, США, 30 августа, 2016, 05:45 — ИА Регнум. Центрально-тихоокеанский Центр Ураганов сообщает, что тропический шторм «Мэдлин» достиг ураганной силы, и в среду обрушится на Гавайи, сообщает Associated Press 30 августа.

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Синоптики сообщают, что скорость в эпицентре урагана «Мэдлин» достигает 185 километров в час, стихия движется к гавайскому Большому Острову со скоростью 16 километров в час, и достигнет гавайских островов примерно за 24 часа.

Известно, что большинство тропических штормов в Мировом Океане, о которых появляется предупреждение, не угрожают населенным районам или не приносят больших разрушений, так и не достигнув ураганной силы. Но в данном случае синоптики предупреждают — «все серьезно»: ураган за ближайшие сутки может ещё усилиться, жителям Гавайских островов рекомендовано запасаться водой, медикаментами и готовиться к возможной эвакуации из опасных районов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, крупнейшим тропическим штормом августа стал ураган «Эрл», который обрушился на мексиканское побережье 5 августа. В результате оползней и наводнения погибло 38 человек, сильные дожди и шквальный ветер привели к обрывам линий электропередач и блокированию дорог на востоке Мексики.