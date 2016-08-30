Пекин, 30 августа, 2016, 05:40 — ИА Регнум. 25 августа 2016 г. два китайских судна-ракетовоза отправились от порта Тяньцзиня к берегам о. Хайнань, где расположен космодром Вэньчан, с самой тяжелой ракетой-носителем в истории КНР. Китайское государственное издание «Жэньминь жибао» подготовило специальный материал о сверхтяжелой ракете Long March-5.

asian-defence.net Ракета Long March-5

1. Long March-5 стала самой большой и тяжелой ракетой в истории китайской космонавтики. Уникальная ракета-носитель способна доставить до 25 тонн груза на околоземную орбиту и 14 тонн полезного груза на геостационную орбиту — для сравнения грузоподъемность российской ракеты «Протон-М» на геостационную орбиту составляет всего 3,7 тонны.

2. Сверхтяжелая ракета доставит к поверхности Луны межпланетную станцию Чанъэ-5, которая завершит китайскую лунную программу.

3. Long March-5 настолько огромна, что для ее перевозки были построены 2 новейших судна-ракетовоза «Юаньван-21» и «Юаньван-22». Остальные ракеты семейства Long March помещаются на одном судне.

4. Long March-5 станет основной ракетой для доставки грузов и космических кораблей к поверхности Марса.

5. Диаметр Long March-5 составляет 5,2 метра, что является абсолютным рекордом среди других китайских ракет.

6. Китайские инженеры отказались от высокотоксичного ракетного топлива. Long March-5 работает на смеси жидкого кислорода, водорода и керосина, которая в разы экологичнее, чем «обычное» ракетное топливо.

7. Тяга двигателя в первые секунды полета составляет около 1000 тс.

8. На разработку уникальной ракеты ушло более 16 лет. Китайские инженеры провели более 7000 различных испытаний.

9. Самая мощная модификация Long March-5 CZ-5B поднимется в воздух не ранее 2018 г., так как для нее требуется особенный стартовый стол на космодроме Вэньчан. Работы по возведению новой пусковой установки уже начались.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 22 июня Китайское национальное космическое агентство заявило о готовящемся старте новейшей ракеты Long March-7. 23 июня издание «Жэньминь жибао» подготовило специальный материал, в котором содержаться 9 фактов о запуске Long March-7.