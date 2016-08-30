Пекин, 30 августа, 2016, 04:45 — ИА Регнум. В сети появились снимки нового Land Rover Discovery 5, который был замечен китайскими фотошпионами во время дорожных испытаний. Официальная премьера британского внедорожника состоится в октябре на Парижском международном автошоу.

auto.people.com.cn Land Rover Discovery 5

Китай станет второй страной после Великобритании, где будет осуществляться сборка новых Land Rover Discovery 5. В КНР производить новые автомобили будут на совместном пердприятии Chery-JLR, пишет «Тайпин цичэ».

Land Rover Discovery 5 поступит в продажу с 2,0-литровым турбированным двигателем, работающем на бензине, и 2,0-литровым турбодизелем. Вне зависимости от комплекстации, автомобиль будет оснащен автоматической трансмиссией.

Land Rover Discovery 5 воплотил в себе основыне дизайнерские решения Range Rover последнего поколения. Кузов Land Rover Discovery 5 практически полностью повторяет линии Range Rover Sport.

Официальный старт продаж новинки от британского автоконцерна намечен на начало 2017 г. Стоимость Land Rover Discovery 5 будет объявлена в октябре.