Вашингтон, 30 августа, 2016, 04:08 — ИА Регнум. Сотрудники ФБР арестовали в штате Массачусетс мужчину, подозреваемого в подготовке покушения на президента США Барака Обаму, передаёт Fox News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Срок

По информации телеканала, 40-летний Джозеф Гаргьюло был арестован после обыска, проведённого в его доме 27 августа, в ходе которого полиция обнаружила целый арсенал огнестрельного и холодного оружия, а также взрывчатку.

Как заявили в ФБР, мужчина сознался, что хотел воспользоваться возможностью убить Барака Обаму во время его отпуска с семьёй на Мартас-Винъярд в период с 6 по 21 августа.

Подробностей о личности подозреваемого и его мотивах не приводится. Однако в ФБР сообщили, что ранее Джозеф Гаргьюло уже заявлял о намерениях устроить расправу с сотрудниками правоохранительных органов США, а также с мусульманами.