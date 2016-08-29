Москва, 30 августа, 2016, 02:59 — ИА Регнум. Режим прекращения боевых действий в Сирии течение суток 29 августа был нарушен десять раз на территории провинций Дамаск и Латакия. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Знамя

«Формирования причисляющей себя к оппозиции группировки «Джейш аль-Ислам» из миномётов обстреляли населённые пункты Джаубар, Арбил, Хауш-Дуара, Дума, Кабун и Хан-эш-Ших в провинции Дамаск. В провинции Латакия вооружёнными формированиями группировки «Свободная сирийская армия» осуществлены обстрелы населённого пункта Кинсибба», — говорится в документе.

Сообщается также, что при обстрелах населённых пунктов Ара, Брума и Касталь-Каллас в провинции Латакия вооружённые формирования группировки «Ахрар аш-Шам» применили беспилотные летательные аппараты со взрывными устройствами.

Боевики террористических организаций «Джабхат ан-Нусра» и «Исламское государство» (запрещены в России) также продолжают препятствовать окончательному установлению перемирия в Сирии.

«В течение суток в провинции Алеппо террористами из РСЗО кустарного производства, миномётов, ПТУР и танков обстреляны населеёные пункты Брайдж-эр-Рих, Караси, отметка 374 и южные фермы Шейх-али-Кобтани, а также кожевенный завод, очистные сооружения, кварталы Хай-эль-Ансари и «1070» в городе Алеппо. Обстрелам террористов в провинции Дамаск подверглись населённые пункты Хауш-Насри, Дума, Кабун, Джаубар, Хауш-Харабу, Мейда и фермы населённого пункта Хан-эш-Ших», — информируют в Минобороны.

Как передавало ИА REGNUM, на территории Сирии с 27 февраля 2016 года введён режим прекращения боевых действий. Под его действие не попадают террористические группировки, в том числе «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра». Деятельность этих организаций на территории России запрещена по решению Верховного суда.