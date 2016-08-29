Вашингтон, 30 августа, 2016, 02:10 — ИА Регнум. Спецслужбы США подозревают, что за кибератаками на базы данных избирателей штатов Иллинойс и Аризона стоит Кремль, сообщает NBC 30 августа.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кандидаты

Высокопоставленные офицеры Федеральногно бюро расследований США склонны считать, что избирательная система страны была атакована «русскими хакерами», и кибератака могла быть инициирована российской властью — с целью повлиять на результаты президентских выборов.

Так, неназываемый представитель ФБР заявил журналистам, что группа, ведущая расследование кибератак, предполагает, что за кражей данных об избирателях стоит Кремль. По словам следователя, «существует серьезная озабоченность», что «русские стремятся посеять неопределенность в процессе президентских выборов в США».

Двое других официальных представителей ФБР заявили, что расследование еще не пришло к окончательному выводу об участии России в инцидентах, но они «беспокоятся, что это так».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в августе должностные лица Иллинойса вынуждены были закрыть онлайн-регистрацию избирателей после взлома базы данных, в результате которой хакерам удалось получить доступ к информации о 200 тыс. избирателей штата. В конце июня подобная кибератака была совершена в Аризоне. Наконец, еще ранее, 14 июня, была взломана база данных Демократической партии США. Во взломе, так же, как и в случае с последними кибер-атаками, спецслужбы США предполагают «руку Кремля».