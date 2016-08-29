Вашингтон, 30 августа, 2016, 00:40 — ИА Регнум. США потребовали от Турции прекратить воевать с курдскими отрядами в Сирии, но получили отказ. Об этом 29 августа сообщает Reuters, журналисты которого приводят высказывания по обе стороны возникшего «недопонимания».

ИА REGNUM Курды

США и Турция не могут прийти к общему мнению о задачах союзников в Сирии. По вопросу борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разногласий, как правило, не возникает, но вот отношение к курдским силам самообороны, которые также являются участниками анти-террористической коалиции, у США и турецкого руководства диаметрально противоположное. В начале недели «недопонимание» впервые вышло на поверхность — в высказываниях американских и турецких военных и политиков, которые высказали достаточно жесткую критику действий друг друга.

Так, министр обороны США Эш Картер заявил в понедельник, что Вашингтон попросил турецких военных «оставаться сосредоточенными» на борьбе против «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а не воевать с курдами.

Он сообщил журналистам в Пентагоне, что генерал Джозеф Данфорд, председатель Объединенного комитета начальников штабов, говорил со своим турецким коллегой в воскресенье. Картер сам намерен обсудить этот вопрос на следующей неделе с министром обороны Турции Фикри Исиком.

Пресс-секретарь Пентагона Питер Кук заявил, что столкновения между турецкой армией и курдскими отрядами в Сирии вызвали «глубокую озабоченность» американского военного ведомства, добавив, что действия союзников «не были согласованы с силами США, и мы не поддерживаем их».

«Несогласованные операции и маневры только обеспечивают место для ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ — прим. ИА REGNUM ), которая в результате продолжает атаки против Турции, курдов, Соединенных Штатов Америки, а также наших партнеров по всему миру», — говорится в заявлении.

Однако требование «дружить с курдами» было встречено непониманием с турецкой стороны.

«Никто не имеет права указывать Турции бороться с «этой» террористической организацией, но не бороться с «той» террористической организацией», — прокомментировал заявление Пентагона член Кабинета министров Турции Омер Челик, подразумевая под «той» террористической организацией курдские отряды.

Вице-премьер Турции Нуман Куртулмус пошел ещё дальше своего коллеги — по его словам, США должны «сдержать свое обещание» и принудить курдских союзников уйти на восток, за Евфрат.

Операция «Щит Евфрата», начавшаяся 24 августа, в ходе которой Турция оккупировала ряд населенных пунктов на севере Сирии, в том числе приграничный город Джераблус, была изначально поддержана США. Однако вскоре выяснилось, что турецкие военные решили очищать территорию не только от «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но и от курдских сил самообороны, являющихся союзниками США.

Вчера ИА REGNUM сообщало об очередной бомбардировке сирийских курдов, осуществленной турецкой авиацией — военные отчитались о 25 уничтоженных «вооруженных террористах», международные наблюдатели на территории заявили о гибели 35 курдов, в том числе 31 мирного жителя.