Ташкент, 30 августа, 2016, 00:37 — ИА Регнум. Информация о состоянии здоровья Ислама Каримова остается крайне противоречивой. Часть СМИ сообщает о смерти президента Узбекистана, другая — опровергает эту информацию. И те и другие ссылаются на анонимные источники.

Ислам Каримов

Аппарат президента Узбекистана опроверг информацию о смерти Каримова. «Сообщения о смерти не соответствуют действительности. Президент госпитализирован. Его состояние стабильно» — сообщил РИА Новости источник в аппарате президента Узбекистана. Аналогичное сообщение распространил «Интерфакс».

В обоих случаях информагентства ссылаются на информацию, полученную от безымянных источников.

В посольстве РФ в Узбекистане Интерфаксу заявили, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о смерти Каримова. Опрошенный Life.ru пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков информацию о смерти Ислама Каримова не подтвердил, но и не опроверг.

По данным ИА REGNUM, свежей официальной информации по состоянию узбекского лидера нет. В ожидании новостей граждане Узбекистана массово обмениваются слухами. Узбекские СМИ хранят молчание. По местным телеканалам транслируются обычные развлекательные передачи. Очевидцы сообщают о группах силовиков у домов членов правительства. Арест это или усиление охраны — неизвестно.

Последняя новость правительственного портала Узбекистана посвящена награждению победителей Олимпиады. Напомним, что вечером 29 августа, ссылаясь на источники, «Фергана.ру» сообщила о смерти узбекского лидера. По данным агентства, смерть главы Узбекистана наступила сегодня, 29 августа, в районе 15:30 по ташкентскому времени (13:30 мск.).

27 августа президент Узбекистана Ислам Каримов попал в реанимацию после инсульта. Согласно записям дочери Каримова Лолы Каримовой-Тилляевой в социальных сетях, состояние президента «оценивалось как стабильное». Вечером 27 августа в Ташкент срочно прибыл российский врач-кардиолог Лео Бокерия. На следующий день он вернулся обратно в Москву.

Днем 29 августа узбекские силовики были переведены на усиленный режим несения службы.