Ташкент, 30 августа, 2016, 00:34 — ИА Регнум. Противоречивая информация приходит из Узбекистана, где два дня назад, 27 августа, у первого и единственного президента этой постсоветской республики Ислама Каримова случился инсульт. Ранее агентство «Фергана» со ссылкой на свои источники сообщило, что Каримов скончался от кровоизлияния в мозг днем 29 августа.

Глиняные фигурки

Позже ряд СМИ со ссылкой на источники в руководстве Узбекистана сообщил, что Каримов не умер, а продолжает оставаться в больнице. Официального подтверждения смерти Каримова также не поступало.

Источник ИА REGNUM сообщил, что вице-премьер Узбекистана Рустам Азимов 29 августа был арестован. Азимов является вице-премьером с 2000 года и курирует экономический блок правительства. Сообщалось, что он помещен под домашний арест. Ряд политологов прочили Азимова в преемники Каримову.

Узбекистан обрел независимость 31 августа 1991 года. К тому моменту Каримов руководил республикой уже два года. Впоследствии срок его пребывания на посту президента Узбекистана продлевался несколько раз. После 2000 года Каримов несколько раз переизбирался на пост президента Узбекистана.

В этом году Каримову исполнилось 78 лет. Разговоры о преемнике ходили в Узбекистане уже давно. У Каримова трое детей: сын от первого брака и две дочери от второго. Старшая дочь Каримова Гульнара в 2008 году стала считаться преемницей отца. С 2010 по 2012 год она была послом Узбекистана в Испании. Однако уже в 2013 году у нее возникли трения с отцом и её политическое влияние резко упало.

Ходили слухи, что Гульнара готовила заговор с целью смещения отца. По неподтвержденной информации, она была помещена под домашний арест.

После падения Гульнары политологи переключились на младшую дочь Каримова — Лолу. Она, как и сестра, пошла по дипломатической линии и является постоянным представителем Узбекистана при ЮНЕСКО. В интервью ВВС в 2013 г. она заявила, что 12 лет не поддерживает отношений со своей старшей сестрой Гульнарой.

Именно Лола официально подтвердила, что у Каримова инсульт и он попал в больницу.

Среди других возможных преемников Каримова называются нынешний премьер-министр Узбекистана Шавкат Мирзияев и глава Службы национальной безопасности Рустам Иноятов. Политилоги считают Мирзияева довольно влиятельной фигурой в Узбекистане, и, учитывая его пост, шансы взять власть у него есть. Иноятов уже довольно стар — ему 72 года, и его состояние здоровья также внушает опасения. По неподтвержденным данным, Мирзияев и Иноятов на самом деле являются политическими союзниками и вполне могут на первых порах разделить власть в Узбекистане.

Кто из представителей узбекистанской элиты сможет воспользоваться случаем и возьмет власть в стране, предугадать сложно.

Узбекистан является крупнейшей по населению страной в постсоветской Средней Азии — почти 32 млн человек, по оценке на 2016 год. В стране довольно много социальных и экономических проблем. По официальной информации, уровень безработицы — всего 5%, но по более реалистичным оценкам — около 20%, а в городах — около 40%. О том, что уровень безработицы высок, свидетельствует число трудовых мигрантов из Узбекистана в России, по самым скромным оценкам, таковых около 2 млн человек. Их денежные переводы на родину составляют порядка 12% ВВП Узбекистана (около $6 млрд).

В Узбекистане действует исламистское подполье. Ещё в 1996 году была создана запрещенная в России террористическая организация «Исламское движение Узбекистана» (ИДУ). Из-за жесткого преследования со стороны режима Каримова лидеры ИДУ были вынуждены покинуть Узбекистан, но продолжают сохранять связи с подпольем.

Узбекистан богат полезными ископаемыми. В Узбекистане есть месторождения природного газа, нефти, бурого и каменного угля, золота, меди, свинца, серебра, лития, вольфрама, висмута, горючих сланцев, урана, калийных солей, фосфоритов, кварца, каолинов и известняков. Узбекистан находится на пятом месте в мире по производству хлопка. Однако за 25 лет независимости режим Каримова так и не создал стабильную процветающую экономику. В стране высокий уровень бедности, который подогревает и без того высокую социальную напряженность. Очень высок уровень коррупции.

В любом случае перенёсший инсульт 78-летний Каримов вряд ли снова будет править Узбекистаном железной рукой. Как именно развернётся борьба за власть в этой постсоветской республике, покажет ближайшее будущее.