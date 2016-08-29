Минск, 30 августа, 2016, 00:27 — ИА Регнум. Главы МИД Австрии Себастьян Курц, Словакии Мирослав Лайчак, Украины Павел Климкин и замминистра иностранных дел Белоруссии Елена Купчина 27−30 августа принимают участие в политическом симпозиуме Европейского форума в австрийском Альпбахе, сообщает пресс-служба МИД Белоруссии.

пресс-служба МИД Белоруссии

В официальном сообщении Альпбах назван городом, а глава внешнеполитического ведомства новых властей Украины — «Павло». Купчина в своём выступлении на форуме «изложила подходы Белоруссии к развитию отношений со странами Евросоюза и Россией, обеспечению региональной безопасности, представила наше видение перспектив интеграционных процессов на европейском континенте», проинформировали в МИД постсоветской республики.

Помимо встречи Купчиной с Курцем «актуальная повестка белорусско-австрийских отношений и перспективы развития диалога и сотрудничества Белоруссии с ЕС» были обсуждены также в ходе переговоров с генсеком МИД Австрии Михаэлем Линхартом и заместителем министра — политическим директором Александром Маршиком. Представительница официального Минска побеседовала также с неназванными «представителями евроструктур».

Как сообщили в МИД Белоруссии, мероприятие в тирольском Альпбахе учреждено в 1945 году и является площадкой для обсуждения подходов «к решению региональных и глобальных проблем в Европе и мире». Во сколько мероприятие обошлось белорусским налогоплательщикам и будет ли оно иметь практических выход для решения проблем очередного кризиса «белорусской модели», в сообщении не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Лукашенко неоднократно подчёркивал особую роль Австрии в решении проблем официального Минска во время применения санкций ЕС к чиновникам и некоторым предприятиям Белоруссии. Также отметил особый вклад австро-венгерских интеллектуалов в становление «украинства» и «белорусского проекта», благодаря которым появились УНР и БНР, а затем и УССР и БССР.