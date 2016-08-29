Москва, 30 августа, 2016, 00:24 — ИА Регнум. В Кремле не исключают встречи президентов России и США Владимира Путина и Барака Обамы на полях предстоящего саммита G20 в Китае. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя заявления советника президента США Бена Родса о том, что в Вашингтоне рассчитывают на проведение такой встречи.

kremlin.ru Владимир Путин с Министром иностранных дел Сергеем Лавровым (слева) и помощником Президента Юрием Ушаковым на встрече с Президентом США Бараком Обамой на полях юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 28 − 29 сентября 2015 года

«Мы тоже надеемся (на такую возможность)», — сообщил Дмитрий Песков ТАСС. В свою очередь РИА Новости приводит его слова о том, что российская сторона к подобной встрече готова, но «пока окончательных согласований нет».

Как передавало ИА REGNUM, 29 августа внешнеполитический советник Барака Обамы не исключил вероятность встречи президентов России и США на полях саммита G20, который будет проходить 4−5 сентября.

По его словам, такая встреча не планируется, но на саммите нетрудно найти возможность для неформального общения лидеров государств. Бен Родс отметил, что такая встреча могла бы состояться для обсуждения ситуации в Сирии и на Украине.